شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك فى الميركاتو الصيفى؟.. الظهير الأيمن واحتراف البلدوزر يُحدد مصير الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت احتياجات الزمالك للموسم الجديد، واضحة بشكل كبير، بعدما حدد مسئولو الأبيض أبرز الصفقات التى يحتاجها الأبيض لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا للتقرير الذى سيقدمه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باحتياجات الأبيض فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة المقبلة ومنها ملف الصفقات، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضى فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما يحتاجه الزمالك لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى المقبل وفقًا لتصور المدير الفنى الفرنسى..

- الزمالك يرفض ضم حارس جديد فى الموسم المقبل

جاءت البداية بمركز حراسة المرمى، حيث قرر مسئولو الأبيض عدم ضم حارس مرمى جديد فى الموسم المقبل، بعد الترشيحات التى تلقاها النادى الأبيض من عدد من وكلاء اللاعبين بشأن ضم حراس جدد، ويأتى رفض مسئولى الزمالك للترشيحات بشأن ضم حراس جدد نظرًا لامتلاك الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى، وحال رحيل أحدهم سيتم تصعيد حارس رابع من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء من أجل اكتساب الخبرات.

- تدعيم مركز الظهير الأيمن على رأس الاحتياجات

فيما يُعد تدعيم مركز الظهير الأيمن من أبرز الأولويات التى يبحث الزمالك لتدعيمها خلال الميركاتو الصيفى للموسم الجديد، لاسيما فى ظل وجود الثنائى حازم إمام، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، حيث حصل على وعد من مجلس الإدارة بتجديد تعاقده فى الفترة المقبلة، بجانب وجود الصاعد أحمد عيد، فى الجبهة اليمنى للأبيض فقط، لذا يبحث الزمالك لتدعيم هذا المركز بلاعب مُميز فى الموسم الجديد.

Advertisements

أما عن مركز الظهير الأيسر، فبعد أن بحث مسئولو الزمالك خلال الفترة المقبلة احتياجات الفريق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض، لوضع تصور لشكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، تم الاستقرار بصورة مبدئية على عودة الظهير الأيسر أحمد فتوح عقب نهاية إعارته الحالية إلى سموحة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

- البحث عن بديل فى وسط الملعب لـ"طارق حامد وفرجانى ساسى"

كما يُعد البحث عن لاعب مميز لتدعيم مركز خط الوسط ويكون بديلاً للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، من أبرز الأولويات التى يبحث عن تدعيمها الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة المقبلة، حتى لا يكون الفريق فى مأزق فى الموسم الجديد حال غياب أيًا من الثنائى طارق حامد أو فرجانى ساسى لأى سبب.

- كارتيرون يضم الجناج الأيسر لاهتماماته فى تدعيمات الموسم الجديد

فيما ضم الفرنسى باتريس كارتيرون، مركز الجناح الأيسر لقائمة اهتماماته للتدعيم فى الموسم الجديد، على الرغم من وجود أكثر من لاعب فى هذا المركز، ألا أن المدرب الفرنسى يرى ضرورة البحث عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز فى الموسم الجديد، بعدما سبق وحدد ثلاثة مراكز بشكل مبدئى للدعم وذلك فى إطار مناقشاته مع جهازه المعاون فى الزمالك حول مختلف الأمور الخاصة بالفريق.

- احتراف البلدوزر يُحدد مصير المهاجم الجديد

فيما حددت إدارة الزمالك شروطًا معينة فى استقدام مهاجم أجنبى أو محلى لدعم خط الهجوم فى الموسم المقبل، فى ظل وجود مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى مركز خط الهجوم بالأبيض، لذا اشتطرت إدارة قلعة ميت عقبة وصول عرض احتراف مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رفض رحيله فى شهر يناير الماضى، مع وعده بالموافقة على احترافه أوروبياً نهاية الموسم حال تلقيه عرضًا مناسبًا له وللقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وبالتالى التفكير فى استقدام مهاجم أخر فى الموسم الجديد.