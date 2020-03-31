شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لـ"إبراهيم سعيد": لو كنت بتفكر كده كان زمانك في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي رسالة إلى إبراهيم سعيد نجم الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق عقب التصريحات التى أدلى بيها عن موقف حسام عاشور الرحيل أو الاعتزال.

وأضاف عدلى القيعي في تصريحات تيفزيونية لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلي قائلا:"إبراهيم سعيد تحدث بنضج كبير عن أزمة حسام عاشور ولو كنت يا إبراهيم بتفكر كده كان زمانك في الأهلي".

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ما زال حسام عاشور قائد النادي الأهلي في حيره من أمره، سواء بقبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال بنهاية الموسم، أو استكمال مسيرته الكروية في نادي أخر، خاصة بعد إعلانه أنه يستطيع اللعب لمدة موسمين إضافيين على الأقل.

ووفقاً لمصدر مقرب من حسام عاشور فإن متوسط الميدان التاريخي للنادي الأهلي يُفضل العروض الخارجية عن الانتقال لنادي محلي، حيث أنه في حالة تلقيه عرض خارجي جيد سيقبل به على الفور، أما في حالة اقتصار العروض على المحلية فمن الممكن أن يقبل بعرض الأهلي ويعلن اعتزاله بنهاية الموسم لرغبته في أن لا يكون في تاريخه أنه أرتدي قميص نادي أخر في مصر بخلاف الأهلي.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.