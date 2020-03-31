شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يتسلم 200 ألف دولار مكافأة السوبر من "كاف".

الزمالك يرسل مندوبا لاتحاد الكرة لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة تواجد مندوب من نادى الزمالك بمقر اتحاد الكرة لتسوية المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى القلعة البيضاء، بعد وصول جزء من مستحقات الأبيض لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". الزمالك يتسلم 200 ألف دولار مكافأة السوبر من الكاف تسلم مسؤولو الزمالك 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن خزينة القلعة البيضاء انتعشت بذلك فى الفترة الأخيرة من الاتحاد الأفريقى، وإن الأزمة بين النادى واتحاد الكرة تخص مستحقات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا التى أرسلها الكاف إلى اتحاد الكرة. Advertisements

قرارات تأمينية فى قلعة الزمالك.. تسويق سيسيه والتمسك بساسي وبن شرقي الأهم

يبدو أن مسئولي نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد استقروا على عدة قرارات تأمينية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا فى ظل توقف المسابقات الحالية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

الزمالك يجهز اللاعبين بـ"تدريبات فردية" فى الجيمانزيوم بسبب الرجاء

يحرص عدد من لاعبى الزمالك على التواجد فى جيمانزيوم الفريق بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

علاء مقلد: حققنا بطولتي السوبر المصري والأفريقي بفضل دعم الجماهير

أكد علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يسير بخطى ثابتة قبل توقف النشاط وحققنا بطولتي السوبر المصري والأفريقي بفضل دعم الجماهير الكبيرة التي تساند الفريق دائمًا في الحلوة والمرة وأرها الجماهير الأوفي في العالم.