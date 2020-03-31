أيمن عبد العزيز : طارق حامد يشبهنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن عبدالعزيز مدرب الزمالك السابق عن أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأبيض يشبهه كثيرًا وأن لديه القدرة على التركيز خلال المباريات.

وأوضح أيمن عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه أول من طالب بمنح عبد الله جمعة اللعب فى الجهة اليسرى والذى ظهر بشكل جيد وكفائة عالية حيث تمكن لفت المشجعين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

وأشار أيمن عبد العزيز إلى أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك لديه إمكانيات عالية والجهاز المعاون له ساعدم بلاعبين كبار خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدرب الزمالك السابق أن يوسف أوباما صانع العاب الفريق الابيض كان لاعبا مقدسا لدى السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق وأنه لم يعتمد على شخص داخل الجهاز المعاون له خلال فترة تواجدة بالقلعة البيضاء.

يحرص عدد من لاعبى الزمالك على التواجد فى جيمانزيوم الفريق بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الزمالك على تعقيم وتطهير صالة الجيمانزيوم بصورة مستمرة حتى تكون جاهزة لاستقبال أى لاعب يخوض برنامجا لتجهيزه، بعد وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برامج لتجهيز كافة اللاعبين من منازلهم.