شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة إصابته بكورونا.. اتحاد المصارعة يتبرأ من محمود فوزى المقيم فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت فى الساعات الماضية إصابة محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة السابق بفيروس كورونا، خلال تواجده فى أمريكا، حيث يلعب هناك لأحد الأندية بعد أن ترك مصر منذ عامين.

وتداولت صور للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرقد فى أحد المستشفيات ويستعين بالكمامة، فتواصل ”الخليج 365” مع عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، لمعرفة حقيقة اصابة اللاعب بالفيروس.

وأكد عصام نوار أن اللاعب لا يمثل منتخب مصر، وليس على قوتها، خاصة أنه هاجر منذ عامين إلى الولايات المتحدة، وقبل السفر تم التحقيق مع اللاعب وإيقافه 4 سنوات بعد ما بدر منه من سب للاتحاد عبر فيس بوك، ونشر فيديوهات مسيئة للاتحاد، والتشكيك فى اختيارات المنتخب.

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واضاف نوار أن الاتحاد ليس مسئولاً عن اللاعب منذ رحيله عن مصر حتى الوقت الحالى، فى ظل ايقافه والذى لم ينتهى حتى وقتنا هذا.

كان محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة، قد ظهر منذ عامين وهو يرتدى تى شيرت المنتخب الأمريكى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، وعلق على الصورة، أنه فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ونشر اللاعب فيديو يحكى فيه اضطهاد الاتحاد له واستبعاده من بطولة البحر المتوسط على حساب لاعب آخر بسبب المجاملات والمصالح الشخصية.

يذكر أن اتحاد المصارعة أكد أنه ليس لديه لاعبين عالقين خارج البلاد فى الوقت الحالى، وأنه سيتم الرد على الأولمبية بذلك بعد وصول خطابات رسمية للاستفسار.