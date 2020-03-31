شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تصريحات عصام الحضرى "عادية" وأثار أزمات عديدة بسبب الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الإعلامي خالد الغندور تصريحات عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق الأخيرة بشأن رغبته في حذف الفترة التي قضاها في صفوف نادى الزمالك من تاريخه الكروي بـ"عادية والبعض قام بتضخيم الأمر".

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة الزمالك قائلا: "الحضري لم يسئ للزمالك ولكنه تحدث عن فترته كلاعب في الزمالك والتي لم تكن موفقة والحضري عندما يتواجد في أي مكان لا يحب أن يجلس على دكة البدلاء وأثار أزمات عديدة بسبب هذا الأمر لرغبته في المشاركة بشكل أساسي".

وأشار خالد الغندور إلى أن الحضري يفقد الكثير عندما يتحدث في الإعلام ويقول إنه لا يظهر إلا بمقابل مادي ولا يخرج في أي برنامج بدون أجر.

ورد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على تصريحات عصام الحضرى حارس الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، المسيئة عن النادي.

وقال مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "حسام وإبراهيم حسن هما من أحضروا الحضرى للنادى بعدما كان يبكى من أجل الانضمام للقلعة البيضاء".

وأضاف: "الحضرى يستعين دائماً بالجن والشعوذة ويتسبب فى إصابة زملائه الحراس كى يشارك فى المباريات".

وواصل: "مصطفى فتحى سجل هدفاً عالمياً فى شباك الحضرى ونام الأخير على وجهه بسبب مهارة لاعب الزمالك، يبدو أن الجن لم يكن معه فى هذه المباراة".

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وأكمل مرتضى: "الحضرى قام بسب لاعبى الزمالك خلال فترة تواجده فى النادى كما تعدى لفطياً على عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق وقتها بسبب مشاركة عبدالواحد السيد أساسياً".

وحذر مرتضى منصور الحضرى من التعرض لنادى الزمالك أو الإساءة له فى أى تصريح له.

وأضاف رئيس الزمالك: "عاد من جديد الحضرى ليبكى من أجل العودة للزمالك ولكننى رفضت عودته بسبب طباعه وتصرفاته غير الأخلاقية".

وأتم تصريحاته: "الحضرى الذى هرب من الأهلى قام الزمالك بطرده بعد تصرفاته غير الأخلاقية داخل النادى الأبيض".