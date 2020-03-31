شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيل البطولات بالزمالك.. 4 مواسم بدأت من 2000 كان الأبيض فارس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 20 عامًا على موسم بناء جيل في الزمالك نجح في الحصول علي العديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، وضم العديد من النجوم أصحاب الأسماء الرنانة في كرة القدم إنه جيل 2000 الذي حصل علي آخر دوري أبطال أفريقيا دخل نادي الزمالك موسم 2002.

بطولات الزمالك من 2000 إلى 2004

حصل الزمالك خلال الفترة من 2000 حتي 2004 علي 3 بطولات للدورى الممتاز مواسم 2000/2001، 2002/2003، 2003/2004، إلى جانب بطولة لكأس مصر موسم 2001/2002، وأحرز بطولتين للسوبر المحلى أيضًا أعوام 2001، 2002.

كما كان للزمالك صولات وجولات أفريقية وعربية أسفرت عن بطولتين لأفريقيا أبطال الدورى عام 2002، وبطولة السوبر الأفريقى عام 2003، وبطولة لأبطال الكئوس عام 2000، إلى جانب كأس الأندية العربية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003 أيضًا.

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نجوم جيل 2000 في الزمالك

ضم الزمالك خلال تلك الفترة الزمنية جيل قوي تم بداية بناءه عام 2000 حيث تم التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمي المنتخب الأولمبي ومزارع دينا ليكون بديلاً لعبد الواحد السيد الذي أصبح وقتها الحارس رقم 1 في الزمالك عقب اعتزال حسين السيد، في الجهة اليمني تم التعاقد مع أحمد صالح من البلدية وكان يتواجد في الجبهة اليسرى طارق السعيد وطارق السيد وكان الثنائي في عز تألقهما.

كما تعاقد الزمالك خلال تلك الفترة مع كل من وائل القباني ومحمد كمونة لتدعيم الدفاع الذي كان يضم وقتها كل من بشير التابعي ومدحت عبدالهادي وحسام عبدالمنعم، وانضم بعدها بشهور هيثم فاروق القادم من رحلة احتراف أوروبية.

من ينسي صفقة تامر عبد الحميد لاعب وسط المنصورة والذي انضم للزمالك بداية موسم 2000 ، وأحد أهم لاعبي الإرتكاز بالكرة المصرية معوضًا احتراف أيمن عبدالعزيز للدوري التركي ، بالإضافة لتواجد كل من حازم امام العائد من رحلة احتراف أوروبية قصيرة، مع تصعيد الناشيء محمد أبوالعلا في المنتصف ووجود محمد صبري وخالد الغندور، كما تم التعاقد مع وليد صلاح عبداللطيف مهاجم المنصورة ، ووجود عبد الحليم على وتصعيد جمال حمزة من قطاع الناشئين.

لم يكن الزمالك يكتفي ببناء الجيل التاريخي الا بالتعاقد مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من الأهلي في منتصف أغسطس عام 2000، ليكمل الثنائي جيلا ذهبيا في الزمالك حصد العديد من البطولات الافريقية والمحلية وكان الزمالك وقتها اقوي فريق في افريقيا بلا منازع.