شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: نصحت فتحى بالاستمرار فى الأهلى وأتمنى اعتزال عاشور داخل القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق اندهاشه الشديد من حملة الهجوم التى نالته خلال الفترة الماضية بسبب رأيه فى أزمة تجديد حسام عاشور وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأحمر.

واضاف متعب فى مداخلة هاتفية بملعب أون تايم على قناة أون تايم: محدش يقدر يزايد على حبى وتقديرى للنادى الأهلى"، مضيفًا: "لو ظهورى فى التليفزيون هايعمل مشكلة بينى وبين جمهور الأهلى مش عايز أطلع فى التليفزيون".

وعن رأيه فى أزمة فتحى وعاشور أكد كبير الهدافين أنه نصح أحمد فتحى بالبقاء فى الأهلى والتضحية بعرض بيراميدز نظرًا لتاريخه الكبير داخل القلعة الحمراء، فى الوقت الذى كان يتمنى تجديد عقد حسام عاشور لمدة موسم آخر وأتمنى اعتزاله داخل جدران النادى الأهلى.

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وسادت حالة من الغضب المكتوم داخل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تجاه موقف أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الذى رفض تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء طالبا مهلة لمدة 48 ساعة للتفكير فى العرض الذى تقدم به اليوم لجنة التخطيط

وعقدت لجنة التخطيط جلسة فى الحادية عشرة صباح اليوم مع أحمد فتحى امتدت 4 ساعات فى حضور محسن صالح رئيس اللجنة وزكريا ناصف وخالد بيبو عضو اللجنة وفى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة المكلف من قبل الإدارة الحمراء بحضور جلسات تجديد عقود كافة اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .

حالة الاستياء العام التى يشهدها النادى الأحمر تجاه اللاعب فى الوقت الحالى ترجع لعدة أسباب على رأسها أن جلسة اليوم تعد الثالثة حيث عقد نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب جلستين فى وقت سابق مع لجنة التخطيط لم تسفر عن جديد ، بينما حضر فتحى اليوم بنفسه ولم يصل لحل نهائى طالبا مهلة وهو ما وضع اللجنة فى مأزق تجاه الجماهير الحمراء التى نادى بعضها بإرساء مبادئ وقيم الأهلى والإعلان عن رحيل اللاعب بنهاية الموسم خاصة وأنه ظهر للجميع أنه يماطل ويرفض التوقيع فى هدوء أسوة بزميله وليد سليمان الذى قام بالتجديد على بياض .