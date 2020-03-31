شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي.

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

تعليق مفاوضات فيورتينا الإيطالي مع رمضان صبحي بسبب كورونا

توقفت مفاوضات نادى فيورتينا الإيطالى مع رمضان صبحى نجم هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلى "مؤقتاً" بسبب الوضع المتدهور فى إيطاليا حالياً بسبب تفشى فيروس كورونا هناك بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى توقف كل الأنشطة.

بيراميدز وراء فشل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

Advertisements

كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي لاعب الأهلي، عن أن سبب فشل جلسة تجديد تعاقد اللاعب مع إدارة الأهلي التي أقيمت اليوم، هو العرض المقدم من نادي بيراميدز الذي اقترب من التوقيع مع اللاعب بعد إنهاء الاتفاق علي كل الأمور.

على معلول يؤدي برنامج الأهلي فى المنزل بعد تراجعه عن السفر لتونس

يتدرب التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، فى منزله ويؤدى البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للحفاظ على لياقته البدنية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

المقاولون عن انتقال طاهر للأهلي: لم يتحدث معنا أحد وكل شىء بأوانه

أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه لم يتحدث أحد من النادى الأهلى حتى الآن مع مسئولى المقاولون بشأن ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى القلعة الحمراء.