أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي.

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

بيراميدز وراء فشل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي لاعب الأهلي، عن أن سبب فشل جلسة تجديد تعاقد اللاعب مع إدارة الأهلي التي أقيمت اليوم، هو العرض المقدم من نادي بيراميدز الذي اقترب من التوقيع مع اللاعب بعد إنهاء الاتفاق علي كل الأمور.

على معلول يؤدي برنامج الأهلي فى المنزل بعد تراجعه عن السفر لتونس

يتدرب التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، فى منزله ويؤدى البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للحفاظ على لياقته البدنية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

أشرف صبحى: ننتظر رد "فيفا" لتحديد موعد انتحابات الجبلاية

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بصفة مستمرة لمعرفة موعد انتخابات الجبلاية خلال الفترة المقبلة. اتحاد الكرة يرفض صرف بدلات تقنية الفيديو للحكام أجل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، صرف بدلات حكام تقنية الفيديو في الوقت الحالي.. وأوضح مسئولو الجبلاية أن تقنية الفيديو لم تطبق سوى في 6 مباريات فقط بالدور الثاني قبل تعليق النشاط والأولوية لصرف بدلات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم. اتحاد الكرة: إيقاف الحكم سعيد حمزة 4 أشهر لهجومه على اللجنة الخماسية Advertisements استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على معاقبة الحكم سعيد حمزة بالإيقاف 4 أشهر بعد خرقه قرار منع الحكام من الحديث لوسائل الإعلام إلا بإذن مسبق من اتحاد الكرة، وهجومه على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حاليا. الزمالك يرسل مندوبا لاتحاد الكرة لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة تواجد مندوب من نادى الزمالك بمقر اتحاد الكرة لتسوية المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى القلعة البيضاء، بعد وصول جزء من مستحقات الأبيض لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". الزمالك يتسلم 200 ألف دولار مكافأة السوبر من الكاف تسلم مسؤولو الزمالك 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن خزينة القلعة البيضاء انتعشت بذلك فى الفترة الأخيرة من الاتحاد الأفريقى، وإن الأزمة بين النادى واتحاد الكرة تخص مستحقات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا التى أرسلها الكاف إلى اتحاد الكرة.

قرارات تأمينية فى قلعة الزمالك.. تسويق سيسيه والتمسك بساسي وبن شرقي الأهم

يبدو أن مسئولي نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد استقروا على عدة قرارات تأمينية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا فى ظل توقف المسابقات الحالية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

الزمالك يجهز اللاعبين بـ"تدريبات فردية" فى الجيمانزيوم بسبب الرجاء

يحرص عدد من لاعبى الزمالك على التواجد فى جيمانزيوم الفريق بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.