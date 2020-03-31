شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أحمد فتحى يرغب فى الحصول على أعلى راتب بالأهلى ويدرس عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى يريد أن يحصل على أعلى راتب سنوى فى القلعة الحمراء خلال تجديد عقده الحالى.

وأضاف شوبير فى برنامجه ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت أن أحمد فتحى يفكر فى الانضمام لنادى بيراميدز بصحبة زميليه عبد الله السعيد وشريف إكرامى نظرًا للعرض الجيد الذى قدمه مسئولو بيراميدز للاعب.

وأشار حارس الأهلى الأسبق أنه لا توجد أى عروض للاعب من قبل مسئولى الزمالك وأن العرض الوحيد الذى تلقاه كان من مسئولى بيراميدز فقط.

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وعرض مسئولو بيراميدز على أحمد فتحى 16 مليون جنيه صافية خالية من الضرائب فى الموسم الواحد مع إلغاء نسبة المشاركة فى الموسم .

وسادت حالة من الغضب المكتوم داخل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تجاه موقف أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الذى رفض تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء طالبا مهلة لمدة 48 ساعة للتفكير فى العرض الذى تقدم به اليوم لجنة التخطيط

وعقدت لجنة التخطيط جلسة فى الحادية عشر صباح اليوم مع أحمد فتحى امتدت 4 ساعات فى حضور محسن صالح رئيس اللجنة وزكريا ناصف وخالد بيبو عضو اللجنة وفى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة المكلف من قبل الإدارة الحمراء بحضور جلسات تجديد عقود كافة اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .