شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر قائمة اللاعبين والمدربين المصريين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تلقى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إخطارات من 6 لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة إلى وطنهم.

وكشف مصدر باللجنة الأولمبية عن أن الرياضيين العالقين بالخارج ويرغبون فى العودة إلى مصر هم كل من:

1- محمد مصطفى حنيدق مدرب كرة قدم بنادي أبها السعودي وغادر مصر يوم 25 فبراير الماضي

2- محمد محمد عبد المنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي وغادر القاهرة يوم 2 مارس الحالي.

3- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي وغادر القاهرة في شهر يناير الماضي.

Advertisements

4- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي وغادر القاهرة يوم 15 يناير الماضي.

5- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب

وفيما يخص الإخطار السادس فما زالت بياناته لم تكتمل حتى الآن، ليتم الإعلان عن اسمه واللعبة والبلد التى يتواجد بها.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد طلب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة إخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.