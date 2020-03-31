حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي أحمد فتحي يطلب 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي بيراميدز وراء فشل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي على معلول يؤدي برنامج الأهلي فى المنزل بعد تراجعه عن السفر لتونس أشرف صبحى: ننتظر رد "فيفا" لتحديد موعد انتحابات الجبلاية اتحاد الكرة يرفض صرف بدلات تقنية الفيديو للحكام Advertisements اتحاد الكرة: إيقاف الحكم سعيد حمزة 4 أشهر لهجومه على اللجنة الخماسية الزمالك يرسل مندوبا لاتحاد الكرة لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة الزمالك يتسلم 200 ألف دولار مكافأة السوبر من الكاف قرارات تأمينية فى قلعة الزمالك.. تسويق سيسيه والتمسك بساسي وبن شرقي الأهم الزمالك يجهز اللاعبين بـ"تدريبات فردية" فى الجيمانزيوم بسبب الرجاء

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