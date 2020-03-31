اخبار الرياضه

50 ألف جنيه غرامة الخروج من المنزل لأى لاعب بالمصرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة الخروج من المنزل لأى لاعب بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض 50 ألف جنيه غرامة فورية على أى لاعب يخرج من منزله بعيدًا عن الظروف الضرورية لقضاء الحاجة فقط خوفًا من وباء المنتشر بالعالم فى الوقت الحالى .

وأكد مصدر مقرب من مجلس الإدارة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى طلب وضع مبلغ مادى كبير من اجل فرض حظر كامل على اللاعبين سواء المحليين او الأفارقة للحفاظ عليهم والبقاء فى منازلهم حتى عودة النشاط الرياضى .

قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعليق كل الأنشطة بالنادى حتى 14 أبريل المقبل، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بمد تعليق النشاط الرياضى لنفس الموعد.

Advertisements

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله.

وأوصى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بالاستغناء عن الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة نظرًا لعدم الحاجة إليه وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف جنيه غرامة الخروج من المنزل لأى لاعب بالمصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا