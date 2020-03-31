فايلر: رحيل عاشور وإكرامي ليس قراري .. ولا أجامل مصطفي شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إنه لا يملك القرار في ملفات التجديد مشدداً على أن رأيه فنياً فقط والإدارة هي من تملك القرار النهائي في ملفات التجديد.

وأضاف فايلر لقناة "أون تايم سبورت" أن عاشور يملك تاريخاً عريضاً وشخصية ولكن رأيه في استمرار فنيا فقط وليس شخصياً.

وفسر " كان يجب أن أمنح الفرصة للصغار هناك من هم أفضل فنياً من عاشور ولهذا السبب غاب عن المشاركة".

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وحول موقفه لو اتخذ قراراً من الإدارة بالتمديد لعاشور رد " أعطي رأيي الفني فقط وليس دوري القرار ".

وأشاد فايلر بشريف إكرامي حارس الأهلي الذي قرر الرحيل عن النادي وقال " إكرامي يملك شخصية كبيرة وخبرات لعب في أوروبا وأهتم برأيه ولكن قرار رحيله هو من يملك ولديه أسبابه".

ورد السويسري على سؤال حول مجاملة مصطفي شوبير وقبال " مصطفي حارس واعد لديه الامكانات ليكون الحارس الأول للأهلي في المستقبل لم يعول على اسم والده وصنع فرصته بنفسه".

وأنهى " لا احتاج إلى التعاقد مع حراس أخرين".