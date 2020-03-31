أول تعليق للحضري على الهجوم ضده بسبب الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، أنه لن يرد على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن رغبته في محو الفترة التي قضاها مع الزمالك، احتراما لكل من خالد الغندور وأحمد حسام ميدو، الثنائي السابق للأبيض.

وكان الحضري تلقى العديد من الانتقادات بعدما صرح في إحدى المقابلات التلفزيونية أنه يرغب في محو الفترة التي قضاها بقميص الزمالك من تاريخه الكروي.

وقال الحضري، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم الثلاثاء: "احتراما للناس المحترمين اللي بيفهموا أبناء نادي الزمالك الحقيقيين اللي هما 100% زمالك، وتفهمهم لما قصدته من تصريحات، عشان هما من أصحاب الوجه الواحد ومبيعرفوش التطبيل، الكابتن خالد الغندور والكابتن ميدو".

وأضاف: "احتراما لكما فقط، تراجعت عن ردي على الناس اللي عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم، اللي بيصطادوا في المياة العكرة بتوع مصلحتهم والسبوبة".

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وأتم حارس الأهلي السابق تصريحاته قائلا: "شكرا كابتن خالد شكرا كابتن ميدو وكامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك".

وكان الحضري فسر تصريحاته عبر "يلا كورة" قائلا: "لم أقصد الإساءة لنادي الزمالك، ولكني كنت أقصد بمحو فترة الزمالك من تاريخي، وأن فترة لعبي للزمالك لم أكن موفقا في المباريات التي لعبتها، لأن الظروف لم تكن جيدة مقارنة بالفترة الحالية التي تشهد طفرة في النادي وفي الفريق".

يذكر أن الحضري، البالغ من العمر 47 عاما، انتقل إلى الزمالك عام 2010 قادمًا من الإسماعيلي، ولم يخض سوى 4 مباريات فقط بقميص الفريق الأبيض (360 دقيقة)، لكنه لم يستكمل تعاقده مع النادي الأبيض وقرر الرحيل إلى المريخ السوداني بعد صدور قرار إيقافه في الدوري المصري.