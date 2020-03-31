بالمستندات.. الخليج 365 يكشف لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

نتهت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري من إعداد لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية تمهيدًا لاعتمادها قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وحصل الخليج 365 على المسودة النهائية للائحة قبل عرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري لاعتمادها أو الاعتراض على أيًا من بنودها.

وجاءت أبرز ملامح البنود الجديدة في اللائحة، أن يتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من تسعة أعضاء، هم الرئيس ونائب له، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الرجال وثنائي نسائي.

كما تنص اللائحة على إجراء الانتخاب المباشر على مقعد رئيس الاتحاد، على أن يُجرى التصويت على مقعد النائب أيضًا خلال الانتخابات، حيث لن يكون اختياره من جانب أعضاء المجلس بعد اعتماد أسماءهم كما في السابق.

وتقرر تغير المسمى الوظيفي للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام لاتحاد الكرة، على أن يتم تعيينه من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة وليس عن طريق الجمعية العمومية للاتحاد.

ووفقًا للائحة، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيكون له الحق في تعيين وإقالة الأمين العام للاتحاد دون الرجوع للجمعية العمومية.

وتنص اللائحة على وجود بند الثمان سنوات في منصب رئيس الاتحاد فقط، كما لن يتم تطبيقه على نائب الرئيس أو أيًا من أعضاء مجلس الإدارة.

Advertisements

وجاء الحد الأدنى للترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة ليصبح 40 عامًا، بينما تم تحديد سن الـ30 كحد أدنى لترشح الأعضاء، على ألا يزيد الحد الأقصى عن 70 عام في كل الحالات.

كما تقرر أن يتقدم كل مرشح على منصب في الانتخابات بإقرار نزاهة إلى اللجنة الإنتخابية -لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية- على أن يتضمن بيانات لحسن السير والسوك، وعدم تضارب المصالح ونقاء السمعة.

وستحدد اللجنة الإنتخابية وفقًا لمناقشاتها والمستندات المقدمة لها ما إذا كان المترشح يحق له التواجد في الانتخابات من عدمه وفقًا لما يأتي في إقرار النزاهة.

شاهد الجزء الأول من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.. من هنا

شاهد الجزء الثاني من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.. من هنا

شاهد الجزء الثالث من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.. من هنا