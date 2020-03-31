عضو بمجلس الأهلي السابق: مؤمن زكريا ليس له أي مستحقات منذ عهد طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

نفى عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وجود أي مستحقات مالية للاعب مؤمن زكريا منذ فترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى استحقاق مؤمن زكريا مبالغ مالية متأخرة في وقت تولي محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي قبل أن يخسر الانتخابات الأخيرة لصالح محمود الخطيب الرئيس الحالي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال عماد وحيد :"مؤمن زكريا ليس لديه أي مستحقات متأخرة منذ وقت مجلسنا، ولا يوجد أي لاعب أخر كان له أي مستحقات متأخرة في عهدنا".

يُذكر أن مؤمن زكريا يخضع لعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مرض أصابه مؤخراً منعه من الانتظام في تدريبات النادي الأهلي.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قد أعلن تكفله بكل التكاليف المالية لعلاج مؤمن زكريا، بينما خصصت الإدارة الحمراء مبلغ 600 ألف جنيه للاعب.