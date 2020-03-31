متعب: لا أعرف سبب الهجوم عليّ.. ونصحت فتحي بالتضحية والبقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أنه لا يفهم سبب اللغط الذي تردد حول تصريحاته عن ملف التجديد للثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، مشيرا إلى أنه نصح الأخير بالتضحية والبقاء في القلعة الحمراء.

وقال متعب في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين: "أقسم بالله أنني لا أعرف سبب اللغط بعد تصريحاتي التي لم تتضمن ما يثير الجدل، البعض فسرها بشكل خاطئ رغم أنني لم أتحدث عن شيء يخص موقف عاشور وفتحي سواء بالبقاء أو الرحيل من الأساس".

وأضاف: "كل ما قلته إن حسام عاشور من حقه الاختيار بين الاعتزال أو الاستمرار في الملاعب مع ناد آخر للحصول على فرصة المشاركة، والأهلي قدّم له عرضا جيدا لم يحدث في تاريخ النادي من قبل بتنظيم مباراة اعتزال له، أنا لم أستطع اللعب بعيدا عن الأهلي حتى لا أُغضب الجماهير".

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وتابع: "كل ما قلته أنني كنت أتمنى بقاء حسام عاشور في الأهلي لعام آخر، ولست ضد القرارات التي أصدرها النادي، كما أنني أفضل بالطبع استمرار أحمد فتحي، وتحدثت معه وقدمت له النصيحة بالتضحية بالعرض الآخر والبقاء في الأهلي نصحته بالبقاء لو إذا كانت الأمور المالية متقاربة".

وأكمل متعب غاضبا: "لا أريد وضع اسمي في جملة مفيدة إذا كان الهدف منها تصفية حسابات أو حصول على مناصب أو كسب حب الجمهور، ولا يحق لأي شخص المزايدة على حبي للأهلي واحترامي للنادي ومسؤوليه، ما يحدث في الوقت الحالي من الهجوم ضدي يعرضني للاكتئاب".

وأوضح: "تربيت في النادي الأهلي وقضيت 23 عاما بين جنبات الأهلي واعتبره بيتي الأول للأبد، اعتراضي على إحساسي بالظلم كلاعب في آخر السنوات بسبب عدم المشاركة لا يقلل على الإطلاق من عشقي للأهلي، رفضت العديد من العروض المغرية لحرصي على إنهاء مشواري في الأهلي".

وأتم عماد متعب تصريحاته قائلا: "لو كان ظهوري في الإعلام سيؤثر على علاقتي بجمهور الأهلي سأتخلى عنه فورا".