"الزمالك لم يكن يريده".. عبد الواحد السيد يرد على الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

قال عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق، إن التصريحات التي أدلى بها عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، لا تليق بالقلعة البيضاء.

وكان عصام الحضري قال في تصريحات سابقة، أنه يريد محو تاريخه مع نادي الزمالك واعتبار الأربعة أشهر التي قضاها في النادي غير محسوبة.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عصام الحضري كتاريخ وكنتايج وبطولات، فهو حارس لن يتكرر مرة أخرى".

وأضاف: "مهما كانت التجربة سيئة أو غير موفقة، لا يليق أن يقول أنه يريد أن يمحي تاريخه مع الفريق، وإذا كان لا يعرف يعبر لا يجب عليه الحديث".

وتابع حارس الزمالك السابق: "كان شرف له اللعب في الزمالك، ومن أسباب رحيله عن الزمالك كانت لأسباب مادية".

وتابع عبد الواحد تصريحاته: "النادي لم يكن يُريده، وهو من سعى للقدوم واللعب في الزمالك، وهو مجتهد وحظه إنه ظهر في جيل متكامل سواء كان ذلك في الأهلي أو المنتخب".

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وكشف حارس الزمالك السابق أنه كان قريباً من المشاركة كأساسياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006: "كنت الحارس الأساسي للمنتخب قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2006، وكنت أعلم أنني سأشارك في البطولة".

وتابع: "ولكن كنت مُصاب قبلها بـ6 أشهر، وانضممت للمنتخب متأخرا على الرغم من عدم لعبي، وقلت لأحمد سليمان مدرب الحراس حينها أنني لست جاهزاً وكانت هذه البداية لعصام الحضري".

وأكد عبد الواحد السيد: "مكنش حد هيلعب عليا في الزمالك، الزمالك له ظروف خاصة، وكنت أحس إن مهما أتى أي حارس للزمالك، فأنا كنت رقم 1 في الزمالك وكنت سأشارك أساسياً".

وتابع حارس الزمالك: "حسام حسن قال لي إنه أتى بعصام الحضري للزمالك، وقال لي أنني إذا لعبت أساسي عليه سوف ألعب أساسياً في المنتخب، وقرر الرحيل عن الزمالك لهذا السبب أيضاً".

وأتم عبد الواحد السيد تصريحاته قائلاً: "التصريح الذي أدلى به عصام الحضري لا يليق أبداً بنادي الزمالك".