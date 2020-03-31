ميدو: الزملكاوية يعلمون كيف رحل الحضري .. وهو سبب صدامي الأول مع مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن الحارس المخضرم عصام الحضري أساء التقدير في اختيار الألفاظ، عندما صرح في حوار تليفزيوني بأنه يتمنى محو الفترة التي قضاها بقميص الزمالك من تاريخه الكروي.

وتحدث ميدو في بث فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مؤكدًا أن الحضري أراد أن يقول إن تلك الفترة كانت صعبة عليه نفسيًا وفنيًا، لكنه لم يكن موفقًا في التعبير عن الأمر.

وأكمل نجم توتنهام هوتسبر الأسبق: "حسام حسن الذي كان مديرًا فنيًا للزمالك في ذلك الوقت وعد الحضري بأنه سيكون الحارس الأول، لكن عبد الواحد السيد نجح في الحفاظ على مكانته كحارس أول للفريق، وهو موقف مشابه لما حدث عندما انتقل نادر السيد للأهلي وتلقى وعدًا بأن يكون الحارس الأول، لكن الحضري برجولته حافظ على مكانه في ذلك الوقت."

ورحل الحضري عن الأهلي بطريقة درامية عام 2008، عندما غادر النادي دون سابق إنذار إلى فريق سيون السويسري، قبل دخوله في نزاع قضائي مع النادي الأحمر انتهى بإيقافه وتغريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واصل ميدو: "جميع مشجعي الزمالك يعلمون الواقعة التي رحل بسببها الحضري عن الفريق، لقد أساء إلى نادي الزمالك في قلب ملعب حلمي زامورا، في وجود عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق، وجميع لاعبي الفريق كانوا مستائين من تلك الواقعة."

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وروى ميدو واقعة وصفها بأنها كانت شرارة أول صدام بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عندما أراد الأخير التعاقد مع الحضري عام 2014.

وقال ميدو عن تلك الواقعة: "كنت مدربًا للزمالك في تلك الفترة، وكنا على وشك مواجهة وادي دجلة الذي ضم عصام الحضري في كأس مصر، وقبل المواجهة بثمانية أربعين ساعة فقط أخبرني مرتضى منصور أن عصام الحضري توجه إلى منزله ووقع للزمالك بالفعل للانضمام إلى الفريق من الموسم التالي."

وأكمل ميدو: "كان الأمر مستحيلًا بالنسبة لي، أن يعود الحضري للزمالك بعد إساءته للنادي، لكنني لم أتحدث عن الأمر قبل المواجهة، وبعدما انتهت المباراة بفوزنا، اجتمعت مع الجهاز الفني الذي ضم محمد صلاح، عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي، واتفق الجميع على رفض التعاقد مع الحضري مجددًا تحت أية ظروف."

أضاف ميدو: "بعد المواجهة أتى رئيس النادي ليبارك لنا التأهل، ووقتها أخبرته أنني أرفض التعاقد مع الحضري، قال لي إنه لم يكن يعلم واقعة إساءة الحارس المخضرم للزمالك في وقت سابق، واتفق معي على رفض عودة الحضري."

واصل ميدو: "ظهرت مع أحمد شوبير في حلقة إذاعية، وقلت أنني وجميع أفراد الجهاز الفني لن نكون موجودين في الزمالك إذا تم التعاقد مع عصام الحضري، وهو ما أغضب مرتضى منصور بشدة، لأن الأمر يجب أن يخرج من إدارة النادي وليس عن طريقي عبر تصريحات إذاعية، وكان معه حق، لم أكن أمتلك الخبرة الكافية في ذلك الوقت" وأكمل: قلت له هذا ما حدث، هي (طلقة) وخرجت وكان ما كان، إذا أردت إقالتي لن أعترض."