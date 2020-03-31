إصابة لاعب منتخب المصارعة محمود السباعي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابة محمود السباعي لاعب منتخب مصر السابق للمصارعة بفيروس كورونا

المستجد أثناء وجوده في أمريكا.

ويتواجد اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة

الحالية، بعد حصوله على الجنسية الأمريكية التي أدت إلى خروجه من المنتخب.

ولم يتمكن اللاعب من العودة إلى مصر بعد تفشي الفيروس، وتوقف معظم رحلات الطيران عالميًا.