تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 6 اخطارات من لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة لمصر ، وجائت الاخطارات من مدربين ولاعبين بالسعودية وتونس والمغرب . واللاعبون هم :

1- محمد مصطفى حنيدق مدرب كرة قدم بنادي أبها السعودي

2- محمد محمد عبدالمنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي

3- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي

4- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي

5- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب

6- علي سمير مدرب كرة قدم بالسعودية

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طالبت جميع الاتحادات باخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس

وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.

أبها السعودي2- محمد محمد عبدالمنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي3- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي4- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي5- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب6- علي سمير مدرب كرة قدم بالسعوديةكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طالبت جميع الاتحادات باخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء .. الأولمبية تتلقى اخطارات من 6 مدربين ولاعبين مصريين عالقين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.