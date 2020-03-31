اتحاد الكرة يلزم الموظفين بارتداء الكمامات بسبب كورونا

أصدر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تعليماته إلى الموظفين والعاملين باتحاد الكرة، بضرورة ارتداء الكماماتداخل مقر الجبلاية.
وكان اتحاد الكرة قرر تقليص ساعات عمل الموظفين بالجبلايةإلى ٥ ساعات ليبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا.
وتأتي قرارات مسؤولي الجبلاية ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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