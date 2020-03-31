خالد الغندور: حسام حسن كان بيصلي على تيشرت الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن صنعا الإنجازات طوال مشوارها في الملاعب من خلال المقاتلة على مصلحتهما. وتابع الغندور في تصريحات لقناة الزمالك ، "حسام حسن وإبراهيم حسن كانا يقولان لي أنهما زملكاوية ويعشقان الزمالك خلال فترة تواجدهما في القلعة البيضاء". وواصل "حسام حسن كان بيصلي على قميص الزمالك وبعدما ذهب للمصري كان يرفع قميص الفريق البورسعيدي ومن قبلها كان أهلاوي وفي كل مكان كان هدفه هو مصلحته داخل المستطيل الأخضر'. "حسام حسن كان بيصلي على قميص الزمالك وبعدما ذهب للمصري كان يرفع قميص الفريق البورسعيدي ومن قبلها كان أهلاوي وفي كل مكان كان هدفه هو مصلحته داخل المستطيل الأخضر'.

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