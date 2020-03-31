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خالد الغندور يعلق على تصريحات عصام الحضري بشأن الزمالك

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أكد الإعلامي خالد الغندور أن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بشأن رغبته في حذف الفترة التي قضاها في صفوف الزمالك من تاريخه الكروي،عادية.

وتابع الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "تصريحات الحضري عادية

والبعض قام بتضخيم الأمر". وواصل "الحضري لم يسيء للزمالك ولكنه تحدث عن فترته كلاعب في الزمالك والتي لم تكن موفقة".

وأضاف "الحضري عندما يتواجد في

أي مكان لايحب أن يجلس على دكة البدلاء وأثار أزمات عديدة بسبب هذا الأمر لرغبته في المشاركة بشكل أساسي".

وأشار إلى أن الحضري يفقد الكثير عندما يتحدث في الإعلام ويقول أنه لا يظهر إلا بمقابل مادي ولا يخرج في أي برنامج ببلاش.

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