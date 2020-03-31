جريليش يعتذر عن عدم الإلتزام بالعزل المنزلي

قام جاك جريليش قائد أستون فيلا الإنجليزي، بالإعتذار عما بدر منه بخرق العزل الصحي الذي فرضته الحكومة الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المستجد. وكان أستون فيلا قام بفرض غرامة مالية على جريليش، بعد قيام اللاعب بالخروج من منزله وخرجق العزل الصحي. وخرجق العزل الصحي. وقال جريليش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "اشعر بحرج بالغ، بعد موافقتي بشكل ساذج على الذهاب لمنزل صديقي رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

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