اخبار الرياضه

الأولمبية تتلقى اخطارات من مدربين ولاعبين مصريين عالقين بالخارج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الإثنين الموافق 30 مارس ستة اخطارات من لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة لمصر.
كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طالبت

جميع الاتحادات باخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس .
وجائت الاخطارات من مدربين ولاعبين بالسعودية وتونس والمغرب .
وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية تتلقى اخطارات من مدربين ولاعبين مصريين عالقين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا