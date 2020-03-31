محمد طلعت: المقاولون العرب ساعدني في حل أزمتي مع سموحة

أشاد محمد طلعت لاعب فريق سموحة بدور المقاولون العرب في حل أزمته الأخيرة مع فريقه الساحلي.

وقال طلعت خلال تصريحات إذاعية "وقعت للمقاولون العرب موسم، ووقتها كان

لدي اكثر من عرض، أنا احب فرج عامر فهو شخص ناجح، وكنت قد حصلت على مقدم تعاقد للعب مع الفريق السكندري".

وتابع: :بعدها قمت بالتمديد مع المقاولون العرب على ان أعيد مقدم التعاقد للفريق السكندري.

واكد: "كنت قريب من الايقاف لولا تدخل مدير اعمالي سمير صلاح، واشكر المقاولون العرب على مساندتي خلال هذه الازمة".