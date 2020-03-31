نجم الأهلي السابق: حسام غالي سبب رحيلي عن الفريق

أكد محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق وسموحة الحالي، أن حسام غالي كان سبب في رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال طلعت في تصريحات إذاعية لنجوم إف إم "أزمة مع حسام غالي كانت

سبب رحيلي عن الأهلي، فقد وقعت مشادة أثناء المران، فقررر الفريق معاقبتي وتدربت مع الناشئين".

وتابع "خرجت إلى الإعارة مع الإتحاد السكندري، ثم وصلني عرض

من التضامن الكويتي وانضممت لهم موسم، ولكني رفضت التجديد لهم وحاولت العودة للدوري المصري، ولكني لم أستطع بعد أن أثير إني لاعب صانع للمشاكل، ولم أجد نادي في مصر يرغب في ضمي، حتى وصلني عرض من ذات رادس الأردني وانضممت لهم".