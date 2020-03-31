أحمد حسام ميدو يكشف كواليس رفضه انضمام الحضري للزمالك

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق أنه رفض انضمام عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني المصري السابق للزمالك في صيف 2014.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" خلال مقطع فيديو بث مباشر: "رئيس الزمالك قبل يومين من لقاء وادي دجلة

بنصف نهائي كأس مصر 2014 أكد لي الحصول على توقيع عصام الحضري وطلبت منه تأجيل هذا الأمر لما بعد اللقاء".وأضاف: "عقدت بعدها جلسة مع محمد صلاح وعبد الحليم علي أعضاء الجهاز الفني وقتها وعرضت هذا الأمر فكان رد صلاح: "لن نكون رجالا إذا عاد الحضري للزمالك مرة أخرى بعد سبه للنادي داخل الملعب".وأشار إلى أن عبد الحليم علي كان لديه نفس الرأي لذا تحدث مع مرتضى منصور وأكد رفضه لوجود الحضري وليس بناء على الإمكانيات الفنية ولكن بناء على أن الزمالك لابد ألا يسمح بدخوله مرة أخرى بعد الواقعة السابقة.