أوزيل ينشر أول صورة لمولودته “إيدا” بصحبة زوجته ملكة جمال تركيا

نشر مسعود أوزيل أول صورة لمولودته بصحبة زوجته ملكة جمال تركيا “جولس”، مع أول لقطة لابنته حديثة الولادة “إيدا” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا نجم نادي آرسنال وزوجته -ملكة جمال تركيا السابقة أمينة جولس- في غاية الحب خلال الصورة، كما كانا مع الطفلة التي ولدت الشهر الماضي.

وتزوج أوزيل وجولس في اسطنبول في يونيو الماضي، وبعدها تعرضا لحادثة شهيرة، عبر هجوم بسكين مروع في الشهر التالي أثناء جلوسهما في سيارتهما في لندن.

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واستهدف اللصوص المسلحون صاحب الـ31 عامًا وجولس، ومعهما نجم أرسنال “سيد كولاسيناك”، لكن الأخير تمكن من مقاومتهم قبل أن يقودهم أوزيل إلى مطعم قريب حيث اتصلوا بالشرطة.

كانت جول وقتها تحمل ابنتها في شهرها الثالث وقت وقوع الحادث المرعب، ولكن كل شيء مر بهدوء على الثنائي المنسجم، وهذه المرة نشرا صورة وهما مبتسمان حيث شاركتها للمرة الأولى انبتهما “إيدا”.

يذكر أن أوزيل بدأ في استعادة مستواه مرة أخرى مع الجانرز، وتحديدًا خلال الفترة قبل تعليق كرة القدم، بعد الثقة التي منحه إياها المدرب الجديد “ميكيل آرتيتا“، والذي اعتمد عليه بصفة أساسية، على عكس المدرب الإسباني السابق “أوناي إيمري”.