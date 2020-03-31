مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع هاري كين وجادون سانشو في صيف 2020

استهدف نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع هاري كين وجادون سانشو في صيف 2020، وبدأ بالفعل تنفيذ خطته من أجل ضم الثنائي في صفقات منتظرة لعشاقه الكثر حول العالم.

وفجر مهاجم السبيرس مفاجأة من العيار الثقيل، حين خرج في بث مباشر، وألمح إلى رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق اللندني، حيث أجاب على أسئلة المعجبين، وقال أنه سيختار قرار الرحيل عن توتنهام في حالة ما شعر أنه لن يحقق الألقاب في الوايت هارت لين.

وعلى الفور بدأت الصحف الإنجليزية في ربط نادي مانشستر يونايتد، بالهداف البالغ من العمر 27 عامًا، والذي سبق وحصل على لقب هدّاف الدوري الإنجليزي في ثلاث مواسم متتالية.

وسئل مدافع اليونايتد السابق “ريو فيرديناند” عبر حسابه الشخصي على انستجرام على الصفقة، وقال أن إدارة اليونايتد قادرة على دفع مبلغ قيمته 260 مليون جنيه استرليني والتعاقد مع الثنائي “هاري كين” من توتنهام و”جادون سانشو” من بوروسيا دورتموند.

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وسوف يجد اليونايتد منافسة شرسة على صفقة هدّاف منتخب الأسود الثلاثة، وسط اهتمام من فريق ريال مدريد بضمه منذ فترة، وأيضًا دخول إدارة يوفنتوس على الخط، وعرضها مبلغًا قيمته 100 مليون يورو من أجل شراء اللاعب من توتنهام.

وقال قائد الشياطين الحمر السابق “كان هاري دائمًا خجولًا وتم إرجاؤه، لكنه أسقط قنبلتين في تصريحاته، لقد كان ينتظر الحلم في توتنهام لكنه لم يتحقق إنه محبط .. هل تعتقد أن هاري سيكون سعيدًا وراضيًا إذا سجل أهدافًا، وحطم أرقامًا قياسية ولكن بدون أي جوائز في نهاية حياته المهنية؟ لا”.

ثم تابع “أعتقد أن هذا البيان يعني أن هاري قد انتهى من مرحلته، يريد الفوز بالبطولات وهذا سينبه الأندية، أعلم أن مانشستر يونايتد سيدخل في؛ لأن هذا النوع من اللاعبين مثالي لهم، أنا متأكد من أن يوفنتوس سيدخل وسيأتي ريال مدريد كذلك، ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستقل عن 130 مليون باوند”.