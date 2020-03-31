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الامارات | 10 رياضيين أصابهم «كورونا».. أبرزهم ديبالا ومالديني وأرتيتا

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفشّى «كوفيد 19» في العالم، وتأثرت الساحة بشكل ملحوظ بعدما أصيب عدد من الرياضيين البارزين في ألعاب مختلفة يتقدمهم نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا، ونجم أي سي ميلان السابق الإيطالي باولو مالديني، ونجله دانييل، ومدرب فريق أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، وآخرون أصابهم الفيروس وأصابوا جماهيرهم بالهلع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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