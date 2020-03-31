الامارات | 10 رياضيين أصابهم «كورونا».. أبرزهم ديبالا ومالديني وأرتيتا

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رياضيين أصابهم «كورونا».. أبرزهم ديبالا ومالديني وأرتيتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفشّى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في العالم، وتأثرت الساحة الرياضية بشكل ملحوظ بعدما أصيب عدد من الرياضيين البارزين في ألعاب مختلفة يتقدمهم نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا، ونجم أي سي ميلان السابق الإيطالي باولو مالديني، ونجله دانييل، ومدرب فريق أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، وآخرون أصابهم الفيروس وأصابوا جماهيرهم بالهلع.

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