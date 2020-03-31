الامارات | أوباميانغ «خيار بديل» لريال مدريد في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانغ «خيار بديل» لريال مدريد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري النجم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ هداف فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، محادثات مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، لكنه لن يكون الخيار الأول لتعزيز هجوم الفريق الملكي في الموسم المقبل، حسبما ذكرت تقارير صحافية بريطانية أمس.

وكشفت صحيفة (ميرور) البريطانية أن زيدان أبلغ أوباميانغ أنه ضمن خطط الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن التعاقد معه لا يعتبر أولوية للفريق الأبيض.

ونقلت ميرور عن صحيفة (إكسبريس سبورت) البريطانية أن زيدان أخبر أوباميانغ بأنه مجرد خطة بديلة، مضيفة أن مدرب الريال يفضل التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي.

وأبدى العديد من الفرق الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع أوباميانغ، الذي يدخل موسمه الأخير في عقده مع أرسنال.