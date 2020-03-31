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الامارات | كايو لوكاس يدخل تحدّي اللاعبين البرازيليين بـ 100 سلة طعام

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفتصحيفة أبولا البرتغالية عن أن لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، دخل في تحدي مع بعض اللاعبين البرازيليين، لدعم الفقراء في البرازيل لمواجهة تفشي المستجد «كوفيد 19»، لافتة إلى أن كايو قدم 100 سلة طعام لتوزيعها على المحتاجين. وأوضحت أن «اللاعب المعار من بنفيكا البرتغالي إلى الشارقة في يناير الماضي، قدم 100 سلة تضم بعض السلع الغذائية الأساسية وأدوات النظافة، يتم توزيعها عن طريق الكنيسة لمساعدة الفقراء على مواجهة تفشي فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «كايو وجّه تحدياً إلى مواطنيه، كارلوس فينسيوس وأندريه ألميدا في بنفيكا، وحارس مرمى الإنجليزي، أليسون بيكر، ولاعب توتنهام الإنجليزي، لوكاس مورا، لتنفيذ التحدي نفسه».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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