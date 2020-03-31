الامارات | عمير سعيد: تماريني متواصلة في المنزل حتى عودة نشاط الـ«ويك بورد»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمير سعيد: تماريني متواصلة في المنزل حتى عودة نشاط الـ«ويك بورد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواظب بطل الوايك بورد الإماراتي عمير سعيد على التمارين المنزلية بعد تأجيل البطولات المحلية والدولية التي كان يتطلع إلى خوضها هذا العام، أبرزها بطولة الاتحاد الدولي للتزلج المائي والويك بورد وبطولة لانجنفلد المفتوحة، إذ تأجلت إلى العام المقبل. وقال سعيد في تصريحات صحافية: «كنت أتطلع فعلاً للمنافسة في هذه البطولات، لكنّ سلامتي تأتي في الدرجة الأولى، وأضع نصب عينيّ المشاركة في كلا الحدثين في 2021». وأضاف «نظراً إلى أنني أمارس رياضتي في المراكز المخصصة لها، لا أستطيع خوض التمارين بسبب الظروف الراهنة». ويضيف: «نحن نمضي معظم أوقاتنا في مراكز التزلج المائي، واليوم أصبحنا نعدّ الأيام في انتظار العودة إليها».

وتابع: «أحاول أن أستثمر وقتي بأفضل شكل ممكن من خلال البقاء في المنزل مع عائلتي، وممارسة التمارين يومياً حرصاً على الحفاظ على لياقتي وقوتي البدينة على أمل أن أعود عندما تتيح الظروف ذلك، إلى إكمال مسيرتي من حيث توقفت على لوح الويك بورد». ووجه سعيد لزملائه في هذه الرياضة نصيحة للحفاظ على لياقتهم، وقال: «واظبوا على التمرين في المنزل، واعملوا على زيادة طاقتكم والحفاظ على مستوى جاهزيتكم». وطلب سعيد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عدم التراخي في أوقات كهذه، «بل اعتماد روتين مفعم بالحركة، وإدخال التمارين إلى العادات اليومية».