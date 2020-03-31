شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن كواليس وآثار تقليص رواتب نجوم الفريق.. ماذا فعل ميسي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على بيان لاعبي الفريق الذي أعلنوا فيه، في وقت سابق اليوم، تخفيض رواتبهم وتبرعهم بجزء إضافي للنادي من أجل المساهمة في حصول العاملين على رواتبهم كاملة في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال «بارتوميو»، حسب صحيفة «سبورت» الكتلونية: «ميسي أخبرني من اليوم الأول أن التخفيض يجب أن يتم»، موضحًا أن اللاعبين سيقوموا بالتبرع بـ 2% إضافية من رواتبهم لكي يتمكن العاملين في النادي من الحصول على رواتبهم بنسبة 100% طوال فترة استمرار الوضع الحالي.

Advertisements

وأوضح «بارتوميو» أن الفكرة أتت من قادة الفريق، «وهو ما يظهر التزامهم تجاه النادي»، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في الوصول إلى صيغة تفاهم عوضًا عن فرض الأمر عليهم بقوة القانون لأن هذا سيكون أفضل بالنسبة لبرشلونة، حسب تعبيره.

وكان النادي قد أعلن سابقًا نيته تفعيل ما تطلق عليه «لائحة تنظيم العمل المؤقت» وهو ما يتيح للنادي قانونًا تخفيض الرواتب من جانب واحد دون موافقة اللاعبين في حال تعذر أدائهم لعملهم، وهو الإعلان الذي جاء بعد تقارير أشارت إلى رفض اللاعبين تخفيض رواتبهم، إلا أن إعلان اللاعبين اليوم عن موافقتهم جنب برشلونة استخدام تلك اللائحة القانونية.

وكان اللاعبون قد أشاروا في بيانهم إلى استغرابهم من بعض ما قيل عنهم من أشخاص داخل النادي في محاولة لوضع ضغوط إضافية عليهم، ليؤكد رئيس البلوجرانا أنه ليس المقصود بهذا الكلام، موضحًا: «ربما ضايقهم أشياءً قيلت من أشخاص داخل وخارج النادي دون أن يملكوا المعلومات الكاملة، ولكن المفاوضات جرت فقط بمعرفتي أنا وأوسكار جراو، ونحن لم نقل أي شئ».

ولفت «بارتوميو» إلى أن المبلغ الذي سيتم تخفيضه من الرواتب سيصل إلى 14 مليون يورو من الفريق الأول ومليونين من جميع الفرق الأخرى.