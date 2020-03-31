شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد يرد على الحضري ويكشف سبب رحيله من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا، ان رحيل عصام الحضري عن القلعة البيضاء سببه الرئيسي هو تأخر المستحقات المالية لنحو شهرين.

أضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور، أن الحضري له تاريخ كبير للغاية ولا أحد يختلف عما قدمه لكرة القدم الا أنه لا يجوز الحديث عن رغبته في محو تاريخه بنادي الزمالك لأنه شرف لأي لاعب الدخول من بوابة القلعة البيضاء.

وقال أن هناك أسباب أخرى أنه لم يكن موفق في المباريات التي يخوضها داخل الزمالك، كما انه دخل في مشادة كلامية مع مدرب الحراس وقتها.

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أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

أضاف خالد الغندور أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وان كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة وأن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.