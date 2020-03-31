شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: طارق حامد يشبهنى كثيرا ولديه القدرة على التركيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب الزمالك السابق ، أن محور ارتكاز الزمالك طارق حامد يشبني كثيرا بنسبة 100 % حتى في الحياة العامة.

وأضاف عبد العزيز خلال مقابلته مع الاعلامي إبراهيم فايق ، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2،لم اركز مع السوشيال ميديا وليس لدي وقت فراغ لمتابعته .

وواصل حديثه قائلا : "أوباما كان لاعب مقدس بالنسبة للمدرب جروس ، ولكن جروس لم يكن يعتمد على اى شخص في الجهاز الفني .

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واستكمل عبد العزيز قائلا :"عبد الله جمعة صاحبي وامامه الكثير وامكانياته لديه ميزة في السرعة ويعيبه انه لم يجيد اللعب بظهره وأنا أول من طالبت بان يكون عبد الله ظهيرا ايسر، وانا زعلان منه لانه دخل في عدة مشاكل فركز معها وترك نفسه فبدأ "يتعور" ويبعد.

وتابع جروس شايف ان الفريق مش محتاج تغير تالت او ليس هناك من يقدم الأفضل فور نزوله وتغيراته ثابتة ، وأوباما لاعب كبير ولديه القدرة على اللعب في اى مكان ولكنه مستهتر.

وتابع أيمن قائلا كارتيرون مدرب كبير والجهاز الفنى ساعده بلاعبين كبار، حيث بدأ بتقريب المسافات على اللاعبين