شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد: حصلت على هداف دورى المدارس وماكنتش بحب حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا، انه حصل على لقب هداف دوري المدارس في مرحة الثانوي لأنه كان لا يحب مركز حراسة المرمى نهائياً.

أضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور، أن والده أهلاوي ولم يقدم يوما في اختبارات الأهلي وأن كابتن ألدوا الشهير قام بقيده في الفريق بعد أول كرتين في اختبارات الزمالك.

أوضح عبد الواحد السيد أن حياة الجبل في العريش ساهمت في تكوين شخصيته خاصة وأن والده كان يدربه يومياً ساعتين في الرمل والزلط وفي أصعب الظروف التي يمكن لأحد أن يتخيلها ما جعلته يستطيع الصمود في الملاعب لفترات طويلة.

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أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

أضاف خالد الغندور أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وان كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة وأن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.