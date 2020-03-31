شكرا لقرائتكم عبد الواحد: تلقيت 3 عروض للانتقال الأهلي وأحمد ناجي شاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، أنه تلقى 3 عروض من الأهلي للانتقال إلى صفوفه.

أضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد ناجي مدرب الحراس الشهير يؤكد صحة كلامه خلال الفترة التي تولى فيها تدريب حراس الأهلي مع مانويل جوزيه.

وتحدث عبد الواحد السيد عن اعتزاله كرة القدم قال أن قصته تشبه حسام عاشور بل كان لديه عقد لمدة عام آخر الا أنه أجبر على القرار وأنه وافق على القرار حباً في النادي.

وقال عبد الواحد السيد أنه حقق الكثير من البطولات وكان يأمل في البقاء للموسم المتبقي في عقده حتى ولو من نوع التكريم الا ان الأمر لم يحدث.

وأكد عبد الواحد السيد أن حازم امام وخالد الغندور ومحمد صبري وشيكابالا أحرف 4 لاعبين لعب بجوارهم في نادي الزمالك طيلت تاريخه.

تابع عبد الواحد السيد أن محمود جنش كان يفتقد الشخصية القوية الحاسمة لأنه يعشق التهريج كثيراً لكن الأمر اختلف في المراحل الماضي حيث استطاع أن يقود الفريق لبطولات، وأن عودته ستخلق منافسة كبيرة مع أبو جبل الذي استطاع أن يحقق لقبين للزمالك هما السوبر المصري والإفريقي.

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وعن محمد عواد تحدث عبد الواحد السيد عن الحارس الدولي وأكد أنه يحتاج الى وقت للعب بالزمالك وأنه حدث اتصال بينهما وقال له أن الزمالك يختلف عن الإسماعيلي وانه لا يفقد الأمل في العودة الى القلعة البيضاء.

أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

أضاف خالد الغندور أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وان كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة وأن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.