شكرا لقرائتكم اللائحة الجديدة .. 8 سنوات فقط لرئيس اتحاد الكرة وتزيد للأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامي إبراهيم فايق ، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، أن المادة 36 رقم الخاصة بتشكيل المجلس بأنه يتكون من 9 أعضاء رئيس ونائبه و5 أعضاء و2 من السيدات تنتخب الجمعية المجلس ويجب خضوعهم للتحقق من النزاهة .

وأضاف فايق : أن اللائحة الجديدة حددت ولاية الرئيس وأعضاء المجلس حيث يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات او حتى نهاية دورة الألعاب الصيفية ايهما اقرب وتبدا وتنتهى بالجمعية العمومية ولا يجوز لاحد شغل منصب الرئيس اكثر من ولايتين سواء متعاقبة او غير متعاقبة بمعنى ان اى رئيس لا يشغل المنصب اكثر من 8 سنوات متوالية او متفارقة .

واستكمل إبراهيم أن جميع الأعضاء بما فيهم نائب الرئيس يمكنهم شغل المنصب لاكثر من ولايتين بمعنى تواجدهم اكثر من 8 سنوات .

بمعنى أنه سيتم تطبيق مبدأ الـ 8 سنوات متوالية او متفارقة على رئيس مجلس اتحاد الكرة .

وأكد أن شروط الترشح تتمثل في الجنسية مصري وأن يكون سن الرئيس 40 سنة للرئيس و 37 للأعضاء والا يقل عن 30 سنة ويكون حاصل على شهادة جامعية ومؤدى للخدمة العسكرية كان لاعب واعتزل ولعب 10 مباريات على الأقل وحصل على تراخيص لموسم كامل للمدربين.

وأنه سيتم اجتماع المجلس مرة واحدة كل شهر او بناء على طلب بعد 14 يوم.

وأضاف فايق أنه تم إلغاء منصب المدير التنفيذي في اتحاد الكرة واستبداله بمسمي الامين العام بناء على اقتراح رئيس المجلس ويجوز عزله دون الرجوع للرئيس.

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وأكد انه طبقا للوائح يجوز صرف مكافئات لأعضاء المجلس بناء على البدالات والحوافز ، وأن اللجان الدائمة هي لجنة طبية واخري لشئون اللاعبين كرة القدم

وأيضا لجنة أصحاب المصالح ولجنة الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات في اتحاد الكرة مستحدثة.

وواصل فايق أن النزاهة شرط أساسي لترشح أعضاء اتحاد الكرة ويخضع الأعضاء للفحص ، التحقق من الهوية الاسم واللقب والإقامة والجنسية ، ويجوز للهيئة المسئولة عن التحقق من النزاهة اجراء بحث او تحقيقات مستقلة للحصول على المعلومات بشان مرشح معين من الوسطاء وتضارب المصالح المحتمل

انفرد الاعلامي إبراهيم فايق ، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، بنشر لائحة اتحاد الكرة قبل ان ترسلها اللجنة الخماسية للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

وتحدث فايق عن المادة 12 التي تنص على أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 99 عضوا منهم 18 في الدوري الممتاز و36 ضنت أندية الثانية وأفضل 45 فريقا من الدرجتين الثالثة والرابعة .

وأضاف إبراهيم أن المادة 13 رقم 3 تتحدث عن نظام النقاط للدرجتين الرابعة و الثالثة .

واستكمل أن المادة 19 رقم خاصة باستقالة أعضاء الاتحاد وتنص بانه يجوز للعضو قبول الاستقالة بعد ارسالها إلى السكرتارية العامة للاتحاد في موعد لا يتجاوز 6 شهور وعليه ان يوفى بالالتزامات المالية للاتحاد الكرة .

وأضاف أن 99 مندوبين الأندية الممثلة لمجلس اتحاد الكرة يكون لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العمومية للحاضرين ولا تصويت بالإنابة او بالتفويض مما قد يتسبب في الطعن على الانتخابات.