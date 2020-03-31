شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: امونيكي رحل بطريقة غريبة عن المقاصة ولم استمر بعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب الزمالك السابق ، على تجربته مع فريق مصر المقاصة قائلا ، إن النيجيري إيمانويل امونيكي مدرب الفريق لم يستمر طويلا وكان يأمل في تقديم نفسه للدوري المصري وكان يعمل على علاج أخطاء الفريق.
وأضاف عبد العزيز خلال مقابلته مع الاعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، ايمانويل امونيكي رحل عن المقاصة بطريقة غريبة ورفضت الاستمرار بعد رحيله ، و لم أحصل على مستحقاتى كاملة من المقاصة.
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