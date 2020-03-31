شكرا لقرائتكم شوبير: أحمد فتحى يريد أن يأخذ أعلى راتب بالأهلى ولا يمتلك عروضا من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى أحمد شوبير لاعب الاهلى والمنتخب السابق، على مهلة أحمد فتحى لاعب الأهلى للرد على عرض التجديد الذى قدمته لجنة التخطيط بالنادى.

وكشف أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" المذاع على أون تايم سبورت1، أن أحمد فتحى يريد أن يأخذ أعلى راتب بالأهلى بعدما عرضت لجنة التخطيط عليه 11 مليون جنيه صافية مثل وليد سليمان، ولكنه يتمنى أن يكون الأعلى في الأهلى.

وأكد الإعلامى شوبير، أن أحمد فتحى لا يمتلك عرضا من نادى الزمالك، والعرض الوحيد الذى يمتلكه هو من بيراميدز، والذى يفكر فيه لمزاملة عبد الله السعيد وشريف إكرامى مرة أخرى.

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وطلب أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي، مهلة 48 ساعة، للرد على عرض القلعة الحمراء، بخصوص تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجالي.

وتحدث فايلر مدرب الأهلى مع سيد عبد الحفيظ، حول الحاجة الفنية للاعب مشدداً على أنه يؤمن بقدرات أحمد فتحي كلاعب محوري وأن الأمر متروك للإدارة في تجديد عقد اللاعب من عدمه وأنه لن يعترض على رحيل اللاعب لأي سبب يتعلق بالنواحي المالية لأنه أمر بعيد عن اختصاصاته الفنية.