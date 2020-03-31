شكرا لقرائتكم عماد متعب: لا أعرف ماذا قلت لأتلقى هذا الهجوم فى موضوع عاشور وفتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه تعرض لهجوم قوى من الجماهير بعد تعليقه على قرار الأهلى بعدم التجديد لحسام عاشور وعن أحمد فتحى.

وقال عماد متعب فى مداخلة تليفونية مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "والله العظيم أنا ما عارف أنا قولت إيه غلط عشان أتهاجم، أنا قولت حسام عاشور يختار يعتزل أو يكمل والأهلى قدم له عرض كويس جدا أنا مقدرتش ألعب بره الأهلى عشان ما أزعلش الجماهير واعتزلت، وكنت أتمنى أن حسام عاشور يكمل سنة كمان في الأهلى دى أمنيتى أنا، وأتمنى أنه يعتزل في النادى"

وعن أحمد فتحى، قال متعب: "نصحت أحمد فتحى بالبقاء فى الأهلى والتضحية بعرض بيراميدز وحكاية مؤمن أنا مقولتش حاجة هو اللي يطلع يتكلم أنا معنديش المعلومة دي قصته وموضوعه أنا سمعت منه ومسمعتش من الطرف التاني".

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