شكرا لقرائتكم القيعي : الأهلي يتعرض لهجوم إعلاميى ممنهج في الفترة الاخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي أن القلعة الحمراء تتعرض لحملة ممنهجة في الفترة الاخيرة من قبل بعض الاعلاميين .

وأوضح عدلى القيعي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى قائلا " لم يتعرض الاهلي لهذا لهجوم المكثف والممنهج في لفترة الاخيرة واجتزاء للاقوال على الأهلي والأهلي يتعرض لهجمة شرسة تعلى موجتها كل يوم وعلى أولاد الأهلي الوقوف بجانبه".

وجه عدلي القيعي رسالة قوية الى جماهير القلعة الحمراء قائلا " هذا وقت الالتفاف حول النادى في حزمة واحدة في الفترة الحالية و لم يتعرض الاهلي لهذا لهجوم المكثف والممنهج في لفترة الاخيرة واجتزاء للاقوال على الاهلي".

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عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب الجوكر 48 ساعة مهلة للرد وحسم الأمر.

وعرصت إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصر