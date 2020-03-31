شكرا لقرائتكم عبد الواحد: الحضري كان بيقلب وشه لو ملعبش واستحاله يلعب عليا أساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا، ان عصام الحضري الحارس التاريخي للفراعنة لم يكن لديه ثقافة التفرقة بين المنافسة في الملعب وخارجه.

أضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور، أن الحضري كان "بيقلب وشه علينا لو ما ملعبشي" وكان بيدخل علينا ويرفض السلام نهائياً.

ونفى عبد الواحد السيد أن حديث الحضري عن لعبه أساسياً لو استمر بالزمالك قائلاً" "استحالة كان يكون أساسي عليا وأنا موجود كلام مش حقيقي والا منطقي".

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تابع عبد الواحد السيد ان العلاقة بين حراس الزمالك جيدة للغاية في هذا التوقيت مثل محمد عبد المنصف وجنش وغيرهم وان الاختلاف في اللعب والمنافسة لم تفسد علاقتنا ببعضنا خارج المستطيل الأخضر.

أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

أضاف خالد الغندور أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وان كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة وأن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.