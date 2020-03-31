شكرا لقرائتكم بنود ومفاجآت لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة قبل إرسالها للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الإعلامي إبراهيم فايق ، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، لائحة اتحاد الكرة قبل ان ترسلها اللجنة الخماسية للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

ونصت المادة 12 من اللائحة على أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يبلغ 99 ناديا منهم 18 بالدوري الممتاز و36 ضمن أندية الدرجة الثانية وأفضل 45 فريقا من الدرجتين الثالثة والرابعة .

بينما تضمنت المادة 13 رقم 3 فى لائحة اتحاد الكرة الحديث عن نظام النقاط للدرجتين الرابعة و الثالثة .

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فيما تنص المادة 19 على قيود استقالة أعضاء الاتحاد وتنص بأنه يجوز قبول استقالة العضو بعد إرسالها إلى السكرتارية العامة للاتحاد في موعد لا يتجاوز 6 شهور وعليه أن يوفى بالالتزامات المالية لاتحاد الكرة.

وأضاف أن الـ 99 مندوب الممثلين لأندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة سيكون لكل مندوب صوت واحد فقط في الجمعية العمومية للحاضرين ولا تصويت بالإنابة أو بالتفويض مما قد يتسبب في الطعن على الانتخابات.