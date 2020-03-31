شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند يلمح إلى إمكانية رحيل سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى إمكانية رحيل لاعبه الإنجليزي الشاب جادون سانشو المطلوب من عدة أندية أوروبية كبيرة الصيف المقبل.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في تصريحات لصحيفة "بيلد": علينا أن نتقبل رغبة اللاعب، حتى من قبل أزمة فيروس كورونا قلنا إننا نرغب في استمراره لكن في النهاية عليك أن تقبل رغبته.

ويبدو أن الإقبال على سانشو البالغ من العمر 19 عاما سيكون مرتفعا من جانب الأندية الأوروبية وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2016-2017 قادما من أكاديمية مانشستر سيتي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني ونجح في تسجيل 12 هدفا و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يحرز أكثر من عشرة أهداف.